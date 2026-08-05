Сьогодні, 5 серпня, близько 11:02, Вознесенська громада зазнала ворожої атаки із застосуванням БпЛА.

За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено будівлі та техніку одного з підприємств громади, повідомили в Вознесенській міськраді.

«Постраждали п’ятеро працівників підприємства — четверо чоловіків та одна жінка. Усі отримали легкі тілесні ушкодження та поранення уламками скла. Бригада екстреної медичної допомоги надала постраждалим необхідну допомогу на місці, після чого їх госпіталізували до Вознесенської багатопрофільної лікарні», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині внаслідок ворожої атаки горіла школа