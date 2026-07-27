До Дня медичних працівників МБФ «Альянс громадського здоров’я» підбив результати роботи проєкту «Мобільні клініки» у Миколаївській області за фінансування Уряду Німеччини та ЄС.

Від початку роботи в регіоні команда здійснила 24 виїзди і працювала протягом 38 днів. Медики відвідали 23 населені пункти та надали допомогу 1 718 пацієнтам.

Мобільні клініки працюють у громадах, де людям складно регулярно відвідувати лікаря через віддаленість медичних закладів, стан доріг, обмежене транспортне сполучення та наслідки війни. Під час виїздів пацієнти можуть отримати консультацію, пройти обстеження, здати аналізи та отримати необхідне лікування.

Люди віком від 60 років становлять 58% пацієнтів. Ще 38% — люди віком від 18 до 59 років, 4% — діти та підлітки. Серед усіх пацієнтів 75% становлять жінки та 25% — чоловіки.

За звітний період команда провела 1 112 електрокардіографічних досліджень, 338 рентгенологічних обстежень, 144 ультразвукові дослідження та 25 тестів за допомогою системи GeneXpert — швидкого тесту на туберкульоз. Артеріальний тиск виміряли 1 401 раз.

Фахівці також виконали 1 313 загальних аналізів крові, 1 153 дослідження рівня глюкози та 191 дослідження рівня холестерину. Проведено 148 тестів на ВІЛ, 141 — на гепатит C, 113 — на гепатит B і 97 — на сифіліс.

Найчастіше пацієнти зверталися із серцево-судинними захворюваннями — вони становили 71,9% звернень. Захворювання шлунково-кишкового тракту зафіксовані у 24,6% звернень, проблеми опорно-рухового апарату — у 19,1%, неврологічні захворювання — у 18,7%, ендокринні — у 16,9%.

«Коли людина приходить до мобільної клініки “просто поміряти тиск”, а медики виявляють стан, що потребує термінової допомоги, розумієш, наскільки критично важлива наша робота. Для багатьох людей мобільна клініка — це не просто огляд, а єдиний шанс отримати допомогу вчасно. Завдяки підтримці проєкту EMPOWER, що фінансується урядом Німеччини спільно з Європейським Союзом та реалізується GIZ Ukraine, ми можемо бути поруч там, де медичні послуги сьогодні потрібні найбільше», — зазначає Анна Коробчук, керівниця напряму мобільного здоров’я МБФ «Альянс громадського здоров’я».

«Мобільні клініки» продовжують працювати у громадах Миколаївщини, щоб жителі віддалених населених пунктів могли вчасно отримувати необхідну медичну допомогу.

Проєкт «Мобільні клініки» здійснюється в межах мультидонорського проєкту «Посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи (EMPOWER)», що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) спільно з Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги та реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні 2025 року мобільна клініка благодійного фонду Fortitude почала працювати в Миколаївській області в межах проєкту «Мобільні клініки Півдня».