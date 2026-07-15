На початку 2022 року у Миколаїв було доставлено памʼятник Миколі Аркасу, але встановити його вдалося тільки сьогодні, 15 липня 2026 року.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив відомий активіст і захисник Ілля Зелінський, передає Інше ТВ.

«Несіть Державність, зміцнюйте Україну та продовжуйте справу наших пращурів в боротьбі за неї!

В цей день від бійців зведеного загону «Бузький Гард» та небайдужих містян в Миколаєві зʼявився перший памʼятник Миколі Миколайовичу Аркасу!

На жаль, не міг бути присутнім, проте ще буде змога його побачити», – зазначив він.

Авторами скульптури є боєць полку «Азов» Олександр «Художник» Канібор («Художник» – це його позивний, з яким він захищав Україну у 2014-2017 рр.) та його батько.

Допоміг і головний архітектор міста Євген Поляков.

Ілля Зелінський акцентував увагу на тому, що на спорудження пам ʼятника не було витрачено ні копійки бюджетних коштів.

Довідково:

Микола Миколайович Аркас – український композитор, письменник, історик та культурний діяч. Один із засновників і голова «Просвіти» в Миколаєві та народної школи з українською мовою викладання. Автор праці «Історія України-Русі» та першої української опери «Катерина» за мотивами поеми Тараса Шевченка.

Як повідомляло Інше ТВ, у жовтні 2025 року у Миколаєві відкрито меморіальну дошку на честь Павла Скоропадського – зусиллями підрозділу «Бузький Гард» та небайдужих мешканців Миколаєва