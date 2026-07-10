Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера».

Під ударом була транспортна інфраструктура міста Миколаєва.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 10 липня, передає Інше ТВ.

Внаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік. Його госпіталізовано. На ранок стан постраждалого – середньої тяжкості, стабільний. Пізніше за медичною допомогою звернулася 33-річна жінка. Надалі вона проходитиме амбулаторне лікування. Пошкоджено ваговий комплекс, 19 вантажівок та спецтехніку.

Крім того, внаслідок атаки у Галицинівській громаді пошкоджено будівлю непрацюючого медичного закладу. Постраждалих немає.

Також ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.