Як повідомляло Інше ТВ, у листопаді 2025 року у Миколаєві офіційно відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму LEVCHYK (ФОТО).

У вівторок, 30 червня, у Миколаєві відбувся День відкритих дверей у LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Як повідомляє Миколаївська міськрада, на День відкритих дверей до центру завітали генеральна директорка американського благодійного фонду Nova Ukraine Ерін Маккі, перший заступник міського голови Віталій Луков, президентка Future for Ukraine Олена Ніколаєнко, керівниця напряму допомоги дітям благодійного фонду Future for Ukraine Ольга Глюза, підопічні родини з дітьми та ті, які хочуть познайомитись із роботою LEVCHYK SPECTRUM HUB.

З дня відкриття центр вже надав допомогу 68 родинами. Наразі LEVCHYK відвідує 42 дитини і найближчим часом планують взяти ще 8.

Фахівці хабу працюють за наступними направленнями: АВА-терапія, сенсорна інтеграція, заняття з психологом, логопедія, а також арттерапія та терапевтичні сади. Під кожну дитину методист складає окремий план занять, який переглядається та коригується кожні півроку, аби кожен маленький відвідувач центру отримав якнайкращий прогрес.

Також в хабі підтримують і батьків дітей з РАС. Щотижня для них проводять тематичні онлайн-сесії, де кожен може поставити запитання та отримати на нього кваліфіковану відповідь.

Місткість простору – 50 вихованців. Проте потреба для міста є значно більшою. Лише в черзі до центру LEVCHYK наразі знаходяться близько 40 дітей, в загальноміській їх значно більше – близько 70.

Своєю чергою Ерін Маккі підкреслила важливість сталої підтримки родин з дітьми з РСА.

“Ми хочемо, щоб жодна дитина не залишилась без допомоги, тому важливо, щоб ця модель була сталою. У нас є надії на масштабування. Те, що ми маємо тут, це є певною мірою моделлю, яку зараз міська влада разом з партнерами можуть розширювати на інші місця, щоб у кожної дитини та родини була стабільність і хороші види на майбутнє. Благодійна організація може розпочати проєкт, але необхідна участь влади, людей, громад для того, щоб розширювати і масштабувати його”, – сказала вона.

В цей день на території хабу кожен маленький відвідувач міг спробувати нові направлення центру: арттерапію та терапевтичні сади, отримати подарунки та весело провести час.