З 18 до 22 червня 2026 року в селі Мислівка Вигодської територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області відбувся Чемпіонат України зі спортивного туризму (пішохідний туризм) (Рятувальні роботи, довгі дистанції).

Обидві команди, які представляли Миколаївщину, повернулися додому з нагородами, повідомляють в Департаменті освіти і науки Миколаївської ОВА.

У змаганнях взяло участь 19 команд з 13 регіонів України. Миколаївщину представляли дві команди – доросла, яка змагалась на надважкій дистанції VI класу, та юніорів, яка випробовувала себе на не менш складній для такого віку дистанції IV класу.

Особливістю чемпіонату, який вважається одним із найскладніших спортивних випробувань у пішохідному туризмі, є те, що команди долають маршрут непростою гірською місцевістю і, окрім природніх перешкод, мають пройти ще й чотири блоки технічних етапів, які обирають самостійно. Зрозуміло, що такий формат вимагає від спортсменів неабиякої майстерності – технічної і тактичної, досконалих знань і вмінь з пішохідного туризму, витривалості та відмінної фізичної підготовки. Незважаючи на усі виклики, представники Миколаївщини традиційно демонструють на таких змаганнях високі результати. Не став винятком і цьогорічний чемпіонат.

Доросла команда Миколаївської області, до складу якої увійшли керівники гуртків та випускники Миколаївського обласного Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді Колеснікова Марія, Пушкаренко Валентина, Савенко Дмитро, Гроза Єгор (м. Миколаїв), Носков Ігор, Яланський Андрій (м. Вознесенськ), подолавши 98 км (!) мальовничої, але надскладної дистанції, стала бронзовим призером чемпіонату України!

Серед 9 команд, які наважились вийти на старт серед юніорів, наша команда з треком у 62 км (!) посіла почесне ІІ місце. Вітаємо володарів срібних медалей: Добріцу Олексія, Соловйову Валерію, Шмиговську Софію (Вознесенський міський центр дитячої та юнацької творчості), Костюкова Олега (м. Вознесенськ), а також представників Чернігівської області, які доповнили команду, – Бадулю Івана та Музиченка Назара!

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські спортсмени вибороли «золото» та «бронзу» чемпіонату України зі спортивного пішохідного туризму (ФОТО)