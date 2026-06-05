За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд визнав винним 46-річного місцевого мешканця у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.



Прокурори у суді довели, що засуджений — охоронець одного з місцевих гіпермаркетів — був залучений до співпраці з представниками рф. Зловмисник збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України.



Серед основних завдань інформатора були збір даних про пункти тимчасового базування особового складу і техніки Сил оборони, які задіяні на південному напрямку фронту; фіксація орієнтовної кількості та видів озброєння українських військ, що рухалися у напрямку передової.



Отримані відомості чоловік дистанційно передавав «зв’язковому» — проросійському блогеру Сергію Лебедєву (відомому як «Лохматий»), який переховується в тимчасово окупованому Донецьку та діє в інтересах фсб і воєнної розвідки рф.



Правоохоронці затримали фігуранта у лютому 2025 року за місцем його проживання. Під час санкціонованого обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Миколаївській області.

Як повідомляло Інше ТВ, За матеріалами СБУ вперше в Україні 15 років тюрми отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду, яка працювала на фсб