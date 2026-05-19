За зверненням Української природоохоронної групи державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу провели виїзне обстеження територій ландшафтних заказників місцевого значення «Черталківський» та «Черталківський 2» поблизу сіл Криворучка і Глюгове Прибужанівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області.



Під час обстеження інспектори зафіксували факти незаконного обробітку земель у межах природно-заповідного фонду. Йдеться про розорювання територій загальною площею близько 6 гектарів, повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.



За попередніми розрахунками, шкода, завдана внаслідок самовільного використання земель природно-заповідного фонду, перевищує 234 тисячі гривень.



Території заказників створюються для збереження природних комплексів, степової рослинності, місць існування тварин та рідкісних видів рослин. Розорювання таких земель руйнує природний покрив, змінює структуру ґрунтів та може призвести до втрати унікальних екосистем, які формувалися десятки й навіть сотні років.



Степові ділянки є одними з найуразливіших екосистем України. Після розорювання природна рослинність відновлюється дуже повільно, а окремі види можуть зникнути з території повністю.



Наразі Інспекція формує матеріали за виявленими фактами для передачі до правоохоронних органів з метою вжиття відповідних заходів реагування.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині чоловік розорав 4,7 га лісу – його змусять відшкодувати збитки