Суддя Центрального районного суду Миколаєва Павло Чаричанський затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та колишньою керівницею Миколаївської МСЕК Віра Бєлякова.

Про це повідомляє ПН.

Перед початком розгляду суддя зазначив, що матеріали надійшли до нього після зміни складу суду без розгляду угоди, тому попросив прокурора коротко оголосити суть обвинувального акта та умови укладеної угоди.

Спочатку під час засідання Віра Бєлякова заявила про часткове визнання вини, а потім про повне.

Відповідно до умов угоди, прокурор Михайло Лайс просив призначити Бєляковій покарання, аналогічне тому, яке він заявляв раніше на засіданні під головуванням судді Володимира Алєйнікова.

Також прокурор повідомив, що обвинувачена на даний перерахувала на підтримку Збройних сил України половину визначеної суми від умов угоди, а саме 4 мільйони 737 тисяч 860 гривень. Інша частина має бути перерахована після затвердження угоди судом.

Щодо звільнення від відбування покарання з випробуванням, то прокурор просив встановити для обвинуваченої іспитовий строк тривалістю два роки, тоді як захисник наполягав на однорічному іспитовому терміні.

Після судових дебатів суддя видалився до нарадчої кімнати. О 16:04 Павло Чаричанський оголосив рішення, яким затвердив угоду про визнання винуватості Бєлякової.

— Визначити Бєляковій Вірі Геннадіївні остаточне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих й адміністративно-господарських функцій у закладах охорони здоров’я, строком на три роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України Бєлякову Віру Геннадіївну від відбування остаточно визначеного покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі звільнити з випробуванням з іспитовим строком два роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить кримінального правопорушення та виконає покладені на неї обов’язки, — оголосив суддя Чаричанський.

Крім того, суд стягнув із неї понад 26 тисяч 221 гривню за проведення експертизи.

Як повідомляло Інше ТВ, в жовтні 2024 року у керівниці МСЕК на Миколаївщині під час обшуків вилучили S450 тис та колекцію ювелірних виробів, а у її сина – російський паспорт (ФОТО).

Пізніше стало відомо, що керівниця Миколаївського МСЕК та її син з початку повномасштабної війни придбали 4 квартири в Одесі.

У листопаді 2024 року стало відомо, що керівницю Миколаївської МСЕК підозрюють лише у декларуванні недостовірної інформації