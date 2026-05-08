У січні – квітні 2026 року платники податків Миколаївщини спрямували до бюджетів усіх рівнів майже 5,7 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Так, до державного бюджету забезпечено майже 3,1 млрд грн ПДФО,що на 18,4 відс., або на 476,3 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року. Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 53,1 відсотка.

До місцевих бюджетів надійшло 2,6 млрд грн ПДФО, що становить 123,1 відс. (+ 489,0 млн грн) до рівня аналогічного періоду 2025 року. Питома вага ПДФО в загальній сумі надходжень до місцевих скарбниць становить 63,3 відсотка.

Слід зауважити, що позитивних результатів у сплаті ПДФО досягнуто також за рахунок заходів з детінізації ринку праці. Зокрема, податківці під час кожної зустрічі з представниками бізнесу зосереджують увагу на важливості легального працевлаштування та дотримання законодавчих вимог при здійсненні оплати праці.

Кожна гривня, сплачена у вигляді ПДФО, працює на добробут громади. Саме завдяки відповідальності платників податків створюються умови для розвитку регіону та держави загалом.