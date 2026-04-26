Протягом доби на території Миколаївщини зареєстровано п’ять пожеж. 4- в екосистемах та 1 – в сміттєвому пластиковому контейнері. Горіли очерет, суха трава, чагарники та шини.

Пожежі гасили у м. Новий Буг Баштанського району, Коблівській громаді Миколаївського району та у Миколаєві.

До гасіння залучалися підрозділи ДСНС, комунальна організація місцевого пожежно-рятувального підрозділу «Коблеве».

Загальна площа горіння понад 1300 кв. м.

Рятувальники вкотре закликають громадян не провокувати пожежі в екосистемах: не спалюйте суху рослинність і сміття, не кидайте недопалки на відкритих територіях та дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Пам’ятайте: навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу.