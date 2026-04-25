Сьогодні, 25 квітня , приблизно о 17:30 на перехресті вулиць Велика Морська та Аркасівська сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Opel, під керуванням 43-річного водія, та мотоциклом Suzuki GSR 600A, яким керував 44-річний чоловік.

З місця події водія мотоцикла із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (068) 327 44 14, 102.