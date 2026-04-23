Захід став частиною ініціативи «Шевченко єднає Україну», яка щороку проходить одночасно в різних регіонах і залишає після себе результат — нові дерева у відкритих міських просторах.

Про це пише Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу у Телеграм.

Саджанці дубу вирощені на Черкащині — на батьківщині Тараса Шевченка — із жолудів дуба, пов’язаного з його ім’ям. За переказами, саме в дуплі цього дерева Шевченко ховав свої малюнки. Така історія надає кожному дереву додаткового змісту і перетворює висадку на акт збереження культурної пам’яті.

До висадки дерев долучилися перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, перший заступник Миколаївської обласної ради Ігор Щербина, заступник Миколаївського міського голови з питань ветеранів війни Юрій Степанець разом з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури Євген Кириленко, начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Олександра Єфименко, депутатка Миколаївської обласної ради, голова профільної екологічної комісії Алла Ряжських, працівники філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України». Акцію проведено за сприяння КП «Миколаївські парки».

Ініціатива «Шевченко єднає Україну» спрямована на поєднання екологічних дій із національною традицією. Вона об’єднує громади навколо ідеї відповідального ставлення до довкілля та формує практику, яка має довготривалий результат. Дуби, висаджені в різних містах, створюють умовну мережу живих символів, що з роками стають частиною історії кожної громади.