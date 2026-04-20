Цієї ночі Миколаїв знову зазнав ворожої атаки.
Внаслідок падіння уламків пошкоджено 1 багатоквартирний будинок і 5 житлових будинків. Зокрема, зазнала ушкоджень контактна мережа трамвая. Найголовніше, що обійшлось без постраждалих і жертв, повідомили у Миколаївській міськраді.
Наразі ДЕЗ «Пілот» займається ліквідацією наслідків у житловому секторі. Закривають вікна та починають ремонт покрівель. Працівники «ЕЛУ Автодоріг» прибирають територію, також на місці працює адміністрація району.
Роботи тривають.
Нагадаю: комісійне обстеження пошкодженого майна проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради.
Подати заяву можна за адресою Херсонське шосе, 48/8
Пошта: dabimk@mkrada.gov.ua
Консультації: 53-31-18, 53-31-25.