Через знеструмлення електромережі внаслідок обстрілу «шахедами» тимчасово відсутня напруга по всьому місту. У зв’язку з цим рух за маршрутами здійснюється виключно тролейбусами з автономним ходом PTS.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

За низького рівня заряду акумуляторів рухомий склад буде здійснювати підзарядку від генераторів.

Про відновлення повноцінного руху буде повідомлено додатково на офіційних ресурсах підприємства.

Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні вранці Миколаїв повністю знеструмлено.