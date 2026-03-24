За результатами січня – лютого 2026 року платниками податків Миколаївщини сплачено до місцевих бюджетів 30,2 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та акцизного податку на пальне, що на 900 тис. грн більше, ніж за перші два місяці 2025 року, – повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Окремо хочемо зазначити, що до державного бюджету мобілізовано 29,5 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів, що у 2,6 рази, або на 18,1 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Всього до бюджетів усіх рівнів надійшло 59,7 млн грн акцизного податку.

Звертаємо увагу, що з метою забезпечення легальної реалізації товарів підакцизної групи податківці на постійній основі оперативно відпрацьовують звернення громадян щодо можливих порушень законодавства суб’єктами господарювання під час провадження господарської діяльності.

Нагадуємо, що реалізація підакцизних товарів в обов’язковому порядку здійснюється за наявності відповідних ліцензій.

У разі виникнення питань, пов'язаних із застосуванням норм податкового законодавства, платники податків можуть звернутися на «гарячі лінії» Головного управління ДПС у Миколаївській області або безпосередньо до Офісу податкових консультантів, в якому можна отримати комплексну допомогу у вирішенні податкових питань. Офіс знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.