Скоїв наїзд на пішоходів у стані сп’яніння – у Миколаєві поліцейські оперативно розшукали водія, причетного до вчинення ДТП.

Повідомлення про те, що на пр. Богоявленського перетин із вул. Самойловича сталась ДТП надійшло на спецлінію 102 близько 18:55 сьогодні, 18 березня.

Водій автомобіля Hyundai Tucson скоїв наїзд на двох пішоходів – жінку та чоловіка, які, попередньо, перетинали проїзну частину у невстановленому для переходу місці, після чого зник із місця автопригоди.

Транспортний засіб та його 35-річного керманича поліцейські розшукали упродовж декількох хвилин за декілька кварталів від місця скоєння ДТП.

Під час освідування у керманича виявили 1,3 проміле алкоголю.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ч. 1 ст. 286-1 КК України.

⚠️Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (063) 621 46 34 або 102.