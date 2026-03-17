Підлітки, вирішивши жити самостійно, вночі пішли з території закладу освіти Кривоозерської громади. Упродовж декількох днів правоохоронці встановили місце перебування втікачів та повернули їх до закладу.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

У п’ятницю, 13 березня, вранці до відділення поліції № 3 Первомайського райвідділу звернулася керівник навчального закладу в с. Берізки Кривоозерської громади, яка повідомила, що в ніч з 12 на 13 березня двоє неповнолітніх вихованців пішли у невідомому напрямку та досі не повернулись.

Оперативники та ювенальні поліцейські Первомайського райвідділу розпочали пошукові заходи. На розшук неповнолітніх були зорієнтовані усі наряди поліції. Як результат злагодженої роботи, втікачів знайшли у Первомайську. Неповнолітні пояснили, що мали намір почати самостійне життя, знайти роботу та заробляти гроші.

Поліцейські доставили юнаків до закладу освіти, з ним усе добре. З вихователями та втікачами правоохоронці провели роз’яснювальну роботу.

“Шановні батьки, вихователі та законні представники, закликаємо приділяти більше уваги спілкуванню з дітьми, цікавитися їхніми планами та пояснювати можливі ризики самостійних вчинків. Якщо все ж таки ваша дитина зникла – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.”