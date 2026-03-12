У січні – лютому 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у сумі 38,4 млн грн (питома вага – 2,0 відс.), що на 2,2 відс., або на 800 тис. грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини за 2 місяці 2026 року становить 29,7 млн грн, або 105,8 відс. (+1,6 млн грн) до рівня аналогічного періоду 2025 року. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць області податку на нерухомість у сумі 8,7 млн гривень.

Зростання надходжень цього податку відбулося завдяки постійній цілеспрямованій роботі щодо визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінним від земельної ділянки (так званий «податок на нерухомість»), та суми податку до сплати. Надходження від податку на нерухоме майно спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.

Нагадаємо, що за об’єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує для квартир – 60 кв. метрів, житлових будинків – 120 кв. метрів, різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток – 180 кв. метрів. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.

Зазначимо, що від сплати податку звільнені: власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм; власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.

Звертаємо увагу, що платник податків може звернутися до податкової служби для проведення звірки щодо нарахованої суми податку чи об’єктів оподаткування, якщо такий платник не згоден із даними, зазначеними у податковому повідомленні-рішенні. Поряд з цим, для отримання роз’яснень з питань застосування податкового законодавства можна звернутися до центрів обслуговування платників (http://mk.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/).