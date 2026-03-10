З 5 по 8 березня у Києві відбувся чемпіонат України з легкої атлетики з багатоборства (двоборства) у приміщенні серед закладів фізичної культури та спорту серед юнаків та дівчат вікової категорії U14.

У змаганнях взяли участь представники 24 областей України – загалом 584 учасники (195 юнаків та 378 дівчат).

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, Миколаївську область на чемпіонаті представляли 7 спортсменів, які продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли призові місця.

Так, Олеся Кшебіт посіла 1 місце у двоборстві (біг 600 метрів + біг 200 метрів), а Олександр Якубовський – 3 місце у двоборстві (біг 60 метрів + стрибки у висоту).

