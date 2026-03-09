Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, у січні – лютому 2026 року до державного бюджету надійшло 613 млн грн податку на додану вартість (далі – ПДВ) з вироблених в Україні товарів, що на 200 тис. грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 22,7 відсотка.

Стабільне надходження податку на додану вартість до державного бюджету спостерігається завдяки відповідальності бізнесу та якісному податковому адмініструванню, електронному формату взаємодії з платниками та активній протидії ризикам.

Слід зазначити, що станом на 01.03.2026 в Реєстрі платників ПДВ по ГУ ДПС у Миколаївській області обліковується 5590 суб’єктів господарювання, у тому числі 4921 платник – юридична особа, 669 платників – фізичні особи – підприємці (далі – ФОП).

За січень – лютий 2026 року зареєстровано 107 платників ПДВ, з них 82 юридичні особи та 25 ФОП, анульовано реєстрацію 100 платників ПДВ, з них 86 юридичних осіб та 14 ФОП.

Головне управління ДПС у Миколаївській област.