Увечері 9 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в м. Очаків Миколаївського району. Горіла квартира на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Про подію повідомила сусідка, яка через щільне задимлення також опинилася в небезпеці.

Ланкою газодимозахисної служби рятувальники евакуювали жінку 1953 року народження. На місці події її оглянули медики, надали першу домедичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

Під час розвідки у квартирі, де виникла пожежа, вогнеборці виявили тіла трьох загиблих чоловіків 1967, 1971 та 1984 років народження.

Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Попередня причина загоряння — необережність під час куріння.

До гасіння залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки.