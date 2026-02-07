Через довгі відключення світла у Миколаївській області не працює третина вишок мобільних операторів.

Про це повідомляє «Миколаївщина цифрова/ОВА»

«Маємо просадку по звʼязку, приблизно вже 30% базових станцій не встигають заряджати акумулятори. Тому звʼязок не стабільний, обривається та не працює інтернет.

Мобільні оператори разом з районами адміністраціями та громадами заживлюють генераторами, куди можуть дістатися.

Щоб мінімізувати навантаження на стільникові вишки (базові станціі операторів), по можливості користуйтесь провідним інтернетом», – мовиться в сьогоднішньому повідомленні та надається посилання на карту, де можна обрати провайдера, який працює в вашому районі.

