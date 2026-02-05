Шановні миколаївці, земляки, випускники та друзі гімназії №13! Нашої підтримки та допомоги потребує вчитель початкових класів гімназії — Богачук Євгенія Миколаївна, яка веде боротьбу з онкологічним захворюванням.

Колектив гімназії постійно підтримує Євгенію Миколаївну, але цих зусиль замало. Попереду критично важливий етап, вартість якого становить 140 000 грн.

Як можна допомогти? Онлайн (найшвидший спосіб): Долучайтеся до збору коштів!

Мета: 120000.0 UAH

Поповнити конверт через Приват24 Просто переходьте за посиланням.

Номер картки конверта 5168752157968515.

Можна і в інший спосіб – через гімназію. Кошти також можна передати через голів батьківських комітетів або класних керівників.

Кожна гривня — це шанс на одужання для людини, яка присвятила себе вихованню дітей.

“Ми знаємо, що наша гімназія — це велика родина. Тому просимо вас про посильну фінансову допомогу. Дякуємо за вашу чуйність та відкриті серця!”, – йдеться у зверненні педагогічного колективу на сторінці гімназії.

Взаємодопомога – велика сила! Сподіваємось, у ці важкі часи спільних зусиль вистачить для порятунку людини, яка віддала себе вихованню тих, хто буде творити майбутнє нашого міста.