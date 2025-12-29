Побувати в Національному природному парку «Білобережжя Святослава» тепер можна, не виходячи з дому, – завдяки VR-туру кожен охочий може віртуально пройтися територією парку, побачити озеро Солонець-Тузли та відчути атмосферу унікальної природної локації.

Цей VR-тур – перший для південного регіону України, й він не про розваги, а про безбар’єрність та інклюзію.

Віртуальна реальність дає змогу:

заздалегідь «пройти» маршрут і зрозуміти, чи буде комфортно відвідати локацію фізично;

побачити природні об’єкти, до яких складно або неможливо дістатися в реальному житті;

зменшити тривожність для людей з аутизмом, ознайомившись із новим простором у безпечному середовищі.

Водночас розробники підкреслюють: VR не замінює реальний досвід, а допомагає підготуватися до нього або відкриває доступ тим, для кого фізичні подорожі поки що недосяжні. Йдеться про розширення можливостей – коли людина сама обирає, як і коли взаємодіяти з простором.

Ознайомитися з VR-туром можна у вільному доступі на сайті Національного природного парку https://www.belosvyat.com.ua/viar-tur/

VR-тур розробили кафедра екології та природоохоронних технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова спільно з Національним природним парком «Білобережжя Святослава» в межах міжнародного проєкту Ukrainian-German Digital Teaching Network (DTN).

