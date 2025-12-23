17-річна дівчина одягнула поліцейський однострій та, демонструючи іграшковий пістолет, знімала відео, після чого опублікувала його в одному із месенджерів. Правоохоронці встановили особу правопорушниці та притягнули її до адмінвідповідальності за ст. 184-3 КУпАП.

Під час моніторингу соціальних мереж миколаївські поліцейські виявили відео, опубліковане в соцмережі, на якому дівчина була одягнена у поліцейський однострій та демонструвала предмет, зовні схожий на пістолет.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що правопорушницею є 17-річна мешканка Миколаївської області, яка не має жодного відношення до служби у поліції та не наділена правом носіння поліцейського однострою, використання символіки чи інших ознак належності до правоохоронних органів. Разом з тим, поліцейські встановили, що предмет, ззовні схожий на пістолет, який демонструвала дівчина – іграшковий.

Відносно неповнолітньої правоохоронці склали адміністративний матеріал за статтею 184-3 КУпАП «Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України». Санкція статті передбачає штраф до 34 000 гривень.

У подальшому матеріали будуть направлені до суду для прийняття законного рішення.

Поліція наголошує: поліцейський однострій, розпізнавальні знаки, символіка та атрибути є офіційними елементами службової діяльності та можуть використовуватися виключно працівниками Національної поліції України під час виконання службових обов’язків.

Незаконне використання поліцейського однострою, навіть із «жартівливою» метою чи для створення відео у соціальних мережах, є порушенням закону та тягне за собою адміністративну відповідальність.

