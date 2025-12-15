Команда студентів ВСП «МБФК КНУБА» у складі Маргарити Глазунової, Діани Кричевської, Єлизавети Дворник, Кіри Вишневецької, Олександри Рабеж та Тетяни Клис, що брала участь у проєкті Урбанрух «У міста є Я», посіла ІІ місце серед 17 осередків з усієї України.

Про це повідомили у ВСП «МБФК КНУБА», передає Інше ТВ.

Фінальний пітчинг наживо відбувся 12-13 грудня на Всеукраїнському урбаністичному форумі у Львові. Захід передбачав 5-хвилинну презентацію проєкту та відповіді на питання від експертів та інших команд, і миколаївські підлітки впорались з цим чудово!

Проєкт «Зелений Кластер», який був представлений Миколаєвом, передбачає створення місця для відпочинку та проведення культурних заходів у межах парку «Народний Сад», а також матиме партисипативний характер, тому всіх небайдужих мешканців Миколаєва закликають у 2026 році долучитися до студентської молоді. Всі заходи будуть попередньо анонсовані.

Попередньо підлітки вже представили свій проєкт головному архітектору міста Євгену Полякову, заручились підтримкою організацій Червоний Хрест та Данський молодіжний дім у Миколаєві (дружній простір-партнер проєкту), БУР та ГО «Тінь».

