За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, 13 грудня 2025 року російська армія атакувала населені пункти області ракетами та БпЛА.

Станом на 10.00 відомо, що від наслідків ворожих атак у Миколаєві травмовано трьох мирних жителів, серед яких 16-річний хлопець.

Пошкоджено житлові будинки, автотранспорт, об’єкти промислової та критичної інфраструктури.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

