Фахівцями управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області спільно з працівниками Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області з метою здійснення контролю за дотриманням платниками податків вимог чинного законодавства у сфері обігу та реалізації пального, запобігання його незаконному обігу та упередження можливих втрат бюджету від несплати податків проведено фактичну перевірку однієї з автозаправних станцій з питань обліку, виробництва та реалізації пального.

У ході проведення контрольно-перевірочних заходів встановлено, що на АЗС здійснювалася реалізація пального без відповідної діючої ліцензії, чим порушено статтю 29 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (із змінами) (далі – Закон № 3817-IX).

Також, за результатами перевірки виявлено порушення Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами та доповненнями) та вимог трудового законодавства.

За фактами порушень до суб’єкта господарювання застосовано штрафних санкцій у сумі понад 1,6 млн гривень.

Головне управління ДПС у Миколаївській області звертає увагу платників податків, які здійснюють незаконний обіг пального, що пунктом 22 статті 73 Закону № 3817-IX передбачено відповідальність за роздрібну торгівлю пальним без наявності ліцензії, а саме 45 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Тож, закликаємо суб’єктів господарювання бути свідомими та не допускати порушень законодавства. Звертаємо увагу споживачів, що використання неякісного палива «незрозумілого походження» гарантовано призведе до ремонту автомобіля, і при відсутності фіскального чеку не можливо буде довести провину власників таких АЗС.

ДПС Миколаївщини акцентує увагу, що з кожного сплаченого чеку гроші перераховуються на безпеку нашої країни, тоді як «чорна готівка» йде лише у кишені «недобросовісних» осіб.

Наголошуємо, що податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик – орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.