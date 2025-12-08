7 грудня в концертну залу «Юність» ММПК «Молодіжний» миколаївці завітали на Гала-концерт і церемонію нагородження переможців ІІІ Відкритого міського конкурсу героїко-патріотичної пісні і танцю «Обереги».

Про це повідомили в управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини, передає Інше ТВ.

Старт потужного проєкту було покладено у квітні 2014-го року. У 2022-му повномасштабне вторгнення зупинило не тільки конкурс, а й весь звичний рух життя українців. Восени 2023-го, попри воєнні випробування, він знову зібрав у своє коло конкурсантів у статусі «відкритого», але вже під назвою «Обереги» і у змішаному форматі.

Цьогоріч традиції продовжилися. У 2025-му до Відкритого міського конкурсу героїко-патріотичної пісні і танцю «Обереги» долучилося близько 350 виконавців – солістів та учасників вокальних і хореографічних колективів Миколаєва та області. Захід відбувся дистанційно, але найяскравіші номери вдалося презентувати під час Гала-концерту й церемонії нагородження на великій, професійній сцені.

Цього року потужний та колоритний захід присвячено Дню Збройних Сил України, адже саме за рідні обереги, за свій шлях та омріяну долю століттями боролися й б’ються сьогодні на передовій славні сини і доньки України. З цієї нагоди усі присутні у залі долучилися до збору коштів для 159-ї окремої механізованої бригади на Вовчанському напрямку, розпочатий у серпні Миколаївським міським палацом культури «Корабельний» і підхоплений згодом Палацом культури «Молодіжний».

Під час концертної програми глядачі бурхливими оплесками зустрічали учасників проєкту, які на сцені подарували неймовірні емоції численним глядачам. Класичний, народний, естрадний спів, танцювальні номери з різних напрямів хореографії продемонстрували широке коло талантів конкурсантів.

Приємно відзначити, що серед заявленого різномаїття авторських творів була представлена й творчість наших відомих земляків, володарів Почесної відзнаки «Зірка культури міста Миколаїв» – заслуженої діячки мистецтв України Тетяни Ярової та заслуженого артиста України Олександра Сичова. У якості почесного гостя заходу музикант подарував присутнім авторську пісню «Небесна варта». Концертну програму прикрасила своїм виступом і солістка Миколаївської обласної філармонії Тетяна Масельська.

Під час урочистостей лауреатів конкурсу привітав начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР Юрій Любаров. Юрій Йосипович також нагородив головну переможницю конкурсу «Обереги» 2025-го року – Анастасію Братащук та її наставницю – володарку Почесної відзнаки «Зірка культури міста Миколаїв» Тетяну Табакар. Солістка «Народного художнього колективу» студії сольного співу «Престиж» вперше за історію оновленого проєкту здобула вищу відзнаку – Гран-прі.

Усі лауреати конкурсу, виступи яких увійшли до Гала-концерту, отримали від організаторів і членів журі дипломи та пам’ятні подарунки. Лауреати ІІ та ІІІ ступенів, учасники ІІІ Відкритого міського конкурсу героїко-патріотичної пісні і танцю «Обереги», а також керівники та викладачі конкурсантів можуть завантажити електронні дипломи та подяки за посиланням: https://surl.li/hlqijz

Яскравою крапкою концертної програми став виступ зіркових гостей – вокального ансамблю «Південний патруль» Головного управління національної поліції в Миколаївській області з прем’єрою пісні «Новорічна», яку написав керівник колективу Олександр Малюк.

