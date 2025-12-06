Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на НЕДІЛЮ, 7 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59:

00:00-06:00 3 черги;

06:00-12:00 3,5 черги;

12:00-19:00 4 черги;

19:00-22:00 3,5 черги;

22:00-24:00 3 черги;

22:00-23:00 1 черга;

23:00-24:00 0,5 черги.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 03:00; 06:30 – 13:30; 17:00 – 22:30;

1.2 – 00:00 – 06:30; 10:00 – 17:00; 20:30 – 22:30;

2.1 – 03:00 – 10:00; 13:30 – 20:30;

2.2 – 00:00 – 03:00; 06:30 – 10:00; 13:30 – 20:30;

3.1 – 03:00 – 06:30; 10:00 – 17:00; 20:30 – 23:30;

3.2 – 06:30 – 10:00; 11:30 – 13:30; 17:00 – 22:30;

4.1 – 05:30 – 10:00; 13:30 – 20:30;

4.2 – 00:00 – 06:30; 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;

5.1 – 00:00 – 03:00; 06:30 – 13:30; 17:00 – 22:30;

5.2 – 00:00 – 03:00; 10:00 – 17:00; 20:30 – 22:30;

6.1 – 03:00 – 06:30; 10:00 – 17:00; 20:30 – 00:00;

6.2 – 03:00 – 10:00; 13:30 – 19:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!