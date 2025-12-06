Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на НЕДІЛЮ, 7 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59:
00:00-06:00 3 черги;
06:00-12:00 3,5 черги;
12:00-19:00 4 черги;
19:00-22:00 3,5 черги;
22:00-24:00 3 черги;
22:00-23:00 1 черга;
23:00-24:00 0,5 черги.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 00:00 – 03:00; 06:30 – 13:30; 17:00 – 22:30;
1.2 – 00:00 – 06:30; 10:00 – 17:00; 20:30 – 22:30;
2.1 – 03:00 – 10:00; 13:30 – 20:30;
2.2 – 00:00 – 03:00; 06:30 – 10:00; 13:30 – 20:30;
3.1 – 03:00 – 06:30; 10:00 – 17:00; 20:30 – 23:30;
3.2 – 06:30 – 10:00; 11:30 – 13:30; 17:00 – 22:30;
4.1 – 05:30 – 10:00; 13:30 – 20:30;
4.2 – 00:00 – 06:30; 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;
5.1 – 00:00 – 03:00; 06:30 – 13:30; 17:00 – 22:30;
5.2 – 00:00 – 03:00; 10:00 – 17:00; 20:30 – 22:30;
6.1 – 03:00 – 06:30; 10:00 – 17:00; 20:30 – 00:00;
6.2 – 03:00 – 10:00; 13:30 – 19:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!