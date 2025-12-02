Україні потрібні ті, хто бачить війну з висоти. «Жах з небес» зростає — 123 бригада ТрО першою формує батальйони безпілотних систем.

Тут народжуються ті, хто змінює хід бою одним точним рухом джойстика.

Пішов у СЗЧ, бо втратив віру? Поверни її там, де твоя робота справді рятує життя, – просто звернись у рекрутинг-центр і отримай відношення до батальйону БпС.

Ти з іншої країни, але хочеш бути поруч із нами? Ми маємо офіційний дозвіл набирати іноземців до 123 бригади.

Викладатимуть ті, хто вже бачив війну в обличчя й навчився керувати небом.

Твій шанс бути тим, хто змінює гру.

Дзвони: (093) 123 00 50