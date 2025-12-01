Упродовж вихідних до лікарень Миколаєва та Південноукраїнська були доставлені 17-річні дівчата в стані алкогольного сп’яніння. Наразі їх життю нічого не загрожує. Ювенальні поліцейські встановили осіб, які надали неповнолітнім алкогольні напої, та відносно правопорушників склали адміністративні протоколи.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

До відділень поліції 29 та 30 листопада надійшли повідомлення із місцевих лікарень про госпіталізацію неповнолітніх із алкогольним отруєнням. Так, у Південноукраїнську повнолітній товариш 17-річної студентки придбав їй алкогольні напої. Після вживання яких дівчина стала погано себе почувати і була доставлена до медзакладу.

Подібний випадок стався у Миколаєві. Вчора бригадою швидкої медичної допомоги в непритомному стані госпіталізували 17-річну дівчину з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Наразі лікарі її стан стабілізували.

Шановні громадяни, якщо ви стали свідком вживання або продажу алкоголю чи тютюну неповнолітнім особам, звертайтеся на спецлінію 102. Поліцейські перевірять усі звернення і, в разі виявлення порушень закону, негайно відреагують.