Під час робочого візиту до Миколаївщини міністр оборони Денис Шмигаль ознайомився з роботою пункту управління тактичної групи протиповітряної оборони «Миколаїв».

Пункт управління створений у вересні цього року для підвищення ефективності системи ППО Миколаївської та Херсонської областей. На ньому постійно чергують представники Сил оборони – ЗСУ, ВМС, Нацгвардії, Нацполіції, а також представники військових адміністрацій.

-Разом із начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом заслухав доповіді щодо поточної безпекової ситуації в області, а також ефективності наявних сил та засобів, – розповів Шмигаль. – Масштабуємо найкращий досвід ППО — на виконання завдання Президента подібні центри створені й розвиваються в інших регіонах. Удосконалюємо координацію та посилюємо систему реагування на ракетний і дроновий терор.

Обговорили порядок управління та рівень оснащеності для нарощування цифровізації у підрозділах тактичної групи.

Захист наших людей і міст – ключовий пріоритет. Подякував воїнам, які щоденно захищають небо над українським Півднем.