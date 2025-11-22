Співробітники СБУ затримали військовослужбовця ЗСУ за державну зраду. Він передав координати українських військ та намагався вербувати колег.

Про це свідчить ухвала Центрального районного суду Миколаєва, пише «Інтент».

У Миколаєві правоохоронці затримали військовослужбовця однієї з авіаційних частин ЗСУ за підозрою у державній зраді. За версією слідства, він умисно перейшов на бік ворога та передавав російській розвідці інформацію про розташування українських військ, переміщення озброєння та боєприпасів.

Слідство встановило, що чоловік діяв за проросійськими мотивами та особистими переконаннями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій. Він використовував мобільні телефони та месенджер telegram, щоб передавати координати свого підрозділу та іншої військової техніки представникам фсб рф.

У лютому 2025 року він надіслав російським кураторам скриншоти з місцями розташування свого підрозділу. У травні 2025 року продовжив передавати інформацію про позиції українських військ у Миколаївській області, листуючись зі співробітником фсб. У ході цих повідомлень обговорювалися конкретні дії підрозділів ЗСУ, а також способи отримання нових даних і передача їх ворогу.

Слідчі зафіксували також, що військовослужбовець намагався вербувати своїх колег для переходу на бік ворога та здатися в полон, мотивуючи їх співпрацювати з росією. Аудіозаписи свідчать, що він обговорював із представником фсб готовність своїх підлеглих надавати інформацію та переходити до ворога.

13 серпня 2025 року підозрюваного затримали під час спроби здійснення злочину. Слідчий суддя обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою до 10 січня 2026 року. Досудове розслідування у справі продовжили на п’ять місяців.

Також у Миколаєві чоловіка взяли під варту за підозрою у державній зраді. За даними слідства, він передавав представнику держави-агресора інформацію про розташування військових підрозділів та стратегічних об’єктів у місті. Інформація надсилалася через месенджер і включала координати об’єктів, графіки дислокації військ та охорони критичних підприємств.

