16 листопада та в ніч проти 17-го на території Миколаївщини зареєстровано п’ять пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Три з них виникли в житловому секторі:

– у м. Миколаєві горіла електрощитова в трикімнатній квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Мешканці встигли вчасно відреагувати на подію на власноруч загасити пожежу на незначній площі до прибуття підрозділу ДСНС;

– у м. Первомайськ Первомайської громади Первомайського району загорілась лазня на території приватного домоволодіння. Займання загасили вогнеборці на площі 10 кв. м;

– у с. Новомар’ївка Новомар’ївської громади Вознесенського району горіла господарча споруда у приватному подвір’ї. До гасіння пожежі залучалось відділення місцевої пожежної охорони «Обухівське».

Також вчора зареєстровано пожежу на транспорті — за межами с. Вознесенськ Вознесенської громади Вознесенського району горіла ГАЗель. Її загасили на площі 3 кв. м.

Ще одна пожежа минулої доби — горіння сміття на відкритій території у м. Миколаєві.

Від ДСНС залучались 20 співробітників, 5 спецавтомобілів.

