Станом на 11 листопада українські аграрії засіяли 6 194,5 тис. га озимих культур.

Це 94,5% від прогнозованих площ, повідомляють в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, посіяно:

озимої пшениці – 4 507,6 тис. га;

озимого ячменю – 544,2 тис. га;

озимого жита – 66,1 тис. га.

Серед лідерів за посівами зернових культур – Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області.

Сівбу зернових вже завершили у Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях.

Озимого ріпаку засіяно 1 076,7 тис. га. Найбільше – у Одеській, Вінницькій та Миколаївській областях.

Повністю завершили сівбу ріпаку аграрії 14 областей.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні дефіциту овочів теоретично не буде – врожай більший, ніж торік