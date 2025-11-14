За нормами законодавства землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземців. Вони можуть їх отримати лише у спадок.

Закон встановлює безумовну вимогу відчужити такі земельні ділянки упродовж року з дня набуття їх у власність. Недотримання цієї вимоги стає підставою для конфіскації земельних ділянок у власність держави за рішенням суду.

Миколаївська окружна прокуратура у взаємодії з УСБУ в області виявила численні випадки не відчуження іноземцями ділянок сільськогосподарського призначення у встановлений законом строк.

У свою чергу, територіальним органом Держгеокадастру України, на який законодавством покладено обов’язок звертатися до суду щодо конфіскації таких ділянок, належні заходи не вживались.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, з метою поновлення прав держави окружною прокуратурою упродовж 2025 року заявлено до суду 13 позовів про конфіскацію у іноземців ділянок площею 55 гектарів.

Судами вже задоволено 9 позовів щодо конфіскації загалом більше 41 гектара, інші справи перебувають на розгляді.

До прикладу, Очаківським міськрайонним судом Миколаївської області нещодавно розглянуто та задоволено 2 позови Миколаївської окружної прокуратури про конфіскацію 8 земельних ділянок площею 9 га, які тривалий час перебували у власності іноземних громадян.

Наразі за втручання окружної прокурори вже виконано 3 судові рішення, права власності на конфісковані ділянки площею більше 10 гектарів зареєстровані за державою.

Робота на цьому напрямі продовжується.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку цього року на Миколаївщині конфіскували 4 га землі у громадян росії. Але буде більше конфісковано