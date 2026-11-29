Біля узбережжя Південної Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5.0, трусило і Лос-Анджелес.

Після основного поштовху зафіксували щонайменше чотири афтершоки магнітудою 2.5-3.7.

Одним із місць, де наслідки землетрусу були особливо помітними, став міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса (LAX). Під час поштовхів у терміналі почали спрацьовувати сигналізації, а зі стелі падали панелі підвісної конструкції. А літакам відміняли посадку.

Крім того, знімальна група Fox News повідомила про уламки скла біля зони контролю в терміналі. Люди вибігали з туалетів і шукали укриття. За словами журналістки, пасажири та працівники аеропорту були помітно налякані.

Поштовхи застали зненацька й екіпаж літака Delta Air Lines, який саме заходив на посадку. Диспетчер наказав рейсу Delta 1972 перервати приземлення та виконати повторний захід. На записі переговорів чути, як диспетчер пояснює команду словами про сильний землетрус. Згодом літак усе ж приземлився в аеропорту — о 10:01 за місцевим часом.

Землетрус стався приблизно за 6 км від Мангеттен-Біч. Поштовхи відчувалися не лише у Лос-Анджелесі, а й у Пасадені та інших прибережних містах.

На щастя, обійшлося без жертв.