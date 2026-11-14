Вчора, 13 листопада у Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) танкер Atlantic Asphalt врізався у пришвартоване річкове круїзне судно American Heritage на річці Міссісіпі. Після потужного удару пасажирський лайнер почав набирати воду, перекинувся на бік і частково затонув, проте усіх людей вдалося врятувати — загиблих немає.

Аварія сталася близько 12:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) неподалік мосту Crescent City Connection у порту Нового Орлеана.

Rescues are underway in New Orleans after a tanker struck a cruise ship on the Mississippi River Friday evening. 📷: Kern Studios https://t.co/ZPspGtM0Yr https://t.co/30fn83oHVS — wdsu (@wdsu) November 13, 2026

Колісний пароплав American Heritage (компанія American Cruise Lines) прибув до причалу приблизно за дві години до інциденту, завершуючи восьмиденний круїз. Пасажири саме готувалися зійти на берег.

За попередніми даними, 160-метровий танкер Atlantic Asphalt (ходить під прапором Маршаллових Островів і перевозить бітум та асфальт) міг втратити керування через несправність рульової системи.

На борту лайнера перебували 129 пасажирів та члени екіпажу — загалом рятувальники евакуювали близько 180–190 осіб. Приблизно через 15 хвилин після удару судно лягло на бік, тому частині людей довелося вибиратися через палуби та балкони або стрибати у воду в рятувальних жилетах.

Міська голова Нового Орлеана Гелена Морено повідомила, що всіх людей знайдено, назвавши це «дивом на Міссісіпі». До лікарень доправили 32 особи, але жоден із постраждалих не перебуває у критичному стані.

До порятунку долучилися Берегова охорона США, портова поліція, пожежники, медики та екіпажі сусідніх буксирів. Ділянку річки Міссісіпі між 93-ю та 96-ю мильними відмітками тимчасово закрили для судноплавства. До розслідування причин інциденту залучили Національну раду з безпеки на транспорті США (NTSB).