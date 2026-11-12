У столиці США Вашингтоні внаслідок стрілянини в районі Логан-Серкл неподалік Білого дому поранили п’ятьох людей. Поліція розшукує стрільця.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на правоохоронців.

Стрілянина сталася рано-вранці в четвер, 12 листопада. Інциденти зафіксували в кількох місцях району Логан-Серкл, приблизно за 1 милю на північ від Білого дому.

Речниця поліційного управління Ніколь Дінер зазначила, що стрільця поки не знайшли. Поліція закликала людей оминати район 1500-го кварталу 15-ї вулиці. Навколишні вулиці перекрили через масштабну операцію правоохоронців.

Свідок Раян Дубіцкі був у своїй квартирі близько 8-ї ранку, коли, за його словами, «почув близько п’яти вибухів».

За словами представника правоохоронних органів, який не мав повноважень публічно обговорювати хід розслідування і спілкувався з агентством Associated Press на умовах анонімності, підозрюваний, імовірно, поранив щонайменше одну людину в приміщенні спортзалу, після чого вийшов на вулицю і знову відкрив вогонь.

Як повідомив цей представник, правоохоронці вважають, що підозрюваний також поранив ще одну людину в ліфті багаторівневого паркінгу, а потім забарикадувався на сьомому поверсі будівлі.

Свідок Джеймс Спеллман, який перебував у спортзалі, розповів, що близько 8-ї ранку, коли почалася стрілянина, там було приблизно 50 осіб.

«За лічені секунди один чоловік упав на підлогу, і навколо нього розлилася калюжа крові, — розповів він. — Один із відвідувачів спортзалу кинувся йому на допомогу. Але той уже був мертвий — куля влучила йому в шию».

Спеллман повідомив, що він разом з іншими людьми вибіг зі спортзалу. За його словами, він почув близько двох пострілів усередині приміщення і ще п’ять-шість — на вулиці.

Інший свідок, Раян Дубіцкі, розповів, що в той самий час перебував у своїй квартирі неподалік і «почув близько п’яти гучних звуків».

«Звуки лунали з різних боків, тому я подумав, що це якісь будівельні роботи», — зазначив він. Незабаром після цього «повсюди з’явилися поліцейські».

Цей район і раніше потерпав від насильства. За даними правоохоронців, на початку серпня 2025 року в районі Логан-Серкл група підлітків напала на колишнього співробітника Департаменту урядової ефективності (створеного президентом Дональдом Трампом). Це сталося рано-вранці в неділю, коли підлітки намагалися відібрати автомобіль у нього та жінки, що була з ним.

Через кілька днів Трамп виконав свою погрозу: в обхід місцевої влади він запровадив у місті пряме федеральне управління, направивши туди сотні бійців Національної гвардії для боротьби зі злочинністю. Ця операція триває й досі.