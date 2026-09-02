Минулої ночі поблизу села Низамі Ґеранбойського району на складі боєприпасів стався вибух, який супроводжувався пожежею.
Як передає Report, про це йдеться у спільному повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ.
Відразу після пригоди відповідні сили Міністерства з надзвичайних ситуацій та Міністерства оборони у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ та Ґеранбойською районною виконавчою владою розпочали вжиття необхідних та невідкладних заходів, і ситуація була взята під контроль.
У зв’язку з подією в рамках заходів безпеки було евакуйовано мешканців прилеглих територій.
Постраждалих немає.