Минулої ночі поблизу села Низамі Ґеранбойського району на складі боєприпасів стався вибух, який супроводжувався пожежею.

Як передає Report, про це йдеться у спільному повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ.

Відразу після пригоди відповідні сили Міністерства з надзвичайних ситуацій та Міністерства оборони у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ та Ґеранбойською районною виконавчою владою розпочали вжиття необхідних та невідкладних заходів, і ситуація була взята під контроль.

У зв’язку з подією в рамках заходів безпеки було евакуйовано мешканців прилеглих територій.

Постраждалих немає.