1 вересня на території Миколаївської області зареєстровано 24 пожежі.

Одна з них виникла у житловому секторі. У місті Миколаєві горіла однокімнатна квартира на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі склала 5 кв. м.

Решта 23 випадки — пожежі в екосистемах, на відкритих територіях та в межах житлового сектору.

Найбільше займань зафіксовано у Миколаївському районі — 14. Ще по 4 пожежі виникло у Баштанському районі та місті Миколаєві, по одній — у Вознесенському та Первомайському районах.

Загальна площа горінь склала понад 21 гектар.

Підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області оперативно відреагували на всі повідомлення та ліквідували пожежі.