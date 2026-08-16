У ніч проти 16 серпня в повітряний простір Румунії з боку Молдови залетів безпілотник. Повітряну ціль виявили приблизно за 24 км на північ від Галаца.

Винищувач F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії перебував на місії з моніторингу та встановив радіолокаційний контакт із повітряною ціллю, пише RFI Українською з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії. Літак виконував бойове чергування в межах місії повітряного патрулювання на 57-й авіабазі «Міхаїл Когелнічану».

Екіпаж літака отримав дозвіл на її ураження, і о 05:01 винищувач F-18 безпечно збив дрон. Ймовірне місце падіння уламків безпілотника виявили між населеними пунктами Белень і Кудалбі в повіті Галац, у незаселеній місцевості.

Водночас, як повідомили румунські військові, повітряну тривогу в повіті Галац скасували о 05:20.

«Міністерство національної оборони постійно стежить за ситуацією та в режимі реального часу інформує союзницькі структури про такі інциденти», – йдеться у повідомленні Міноборони.

«Вітаю іспанських пілотів і румунських військових із командного центру з успішним виконанням місії! Румунія захищає свій повітряний простір, а наші союзники – поруч із нами. Пильність, швидке реагування та солідарність союзників – це конкретні гарантії нашої безпеки. Так, Румунія перебуває на передовій лінії оборони Європейського Союзу», – написав у соцмережах виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце.

Як повідомляло Інше ТВ, 13 серпня у Румунії ганяли дрони в повітрі і на морі (ВІДЕО)