Тільки за цей тиждень Росія застосувала проти наших міст і громад понад 3000 ударних дронів, і значна частина з них – «шахеди». Також більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей та при цьому ще й відверто вкладаються в затягування іншої війни, яка призводить до глобальної дестабілізації.

По Україні б’ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу й регіону Затоки. Проти нас балістика застосовується так само цинічно, як і проти партнерів. Дестабілізація світових ринків та блокування морських шляхів не залишили без наслідків жодну країну. Ми робимо свій внесок у гарантування безпеки.

І важливо, щоб світ не втрачав часу та можливостей. Потрібні чіткі, рішучі та скоординовані зусилля, щоб дати реальний захист життю та зупинити війни. Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї. Об’єднувати можливості, щоб і в Європі, і на Близькому Сході, і в інших частинах світу можна було жити в мирі.

Дякую всім, хто допомагає нам захищати життя!» – йдеться в коментарі Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіяни атакували Україну «Кинджалом» та 442-ма БпЛА – що вже збито, але атака ще триває