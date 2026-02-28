За минулу добу на території Миколаївської області зареєстровано 5 пожеж.

1 пожежа на об’єкті — у місті Новий Буг горів магазин.

2 пожежі на транспорті:

у Миколаєві зайнявся автомобіль Nissan Leaf — попередня причина коротке замикання акумулятора;

поблизу села Явкине Баштанського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди горів автомобіль Chevrolet.



2 пожежі у житловому секторі:

у Миколаєві виникло загоряння духової шафи на кухні приватного житлового будинку;

у селі Василівка Снігурівської територіальної громади Баштанського району горіли холодильник та речі домашнього вжитку в гаражі.

На всі випадки забезпечено оперативне реагування підрозділів ДСНС.