У Туреччині винищувач F-16 впав на автомобільне шосе та загорівся. Загинув пілот.

У Міністерстві оборони Турецької Республіки повідомили, що близько першої години ночі за місцевим часом F-16 злетів з головної авіабази в Баликесирі. Невдовзі зв’язок з бортом було втрачено. Згодом стало відомо, що літак впав в районі траси Ізмір-Стамбул, рух було перекрито, почалася сильна пожежа.

Як повідомляє Yeni Akit, уламки літака розлетілися на сотні метрів. Причину аварії встановлює комісія з розслідування авіакатастроф.