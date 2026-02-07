Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної російської атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими.

Про це заявили в Міненергетики України після засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та на Київщині, передає Інше ТВ.

«Після останнього масованого обстрілу рф ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Ворог атакував енергообʼєкти у низці областей. Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Наразі у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення.

На всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіяни змінили логіку ударів по енергетиці України: експерти пояснили мету ворога