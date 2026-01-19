Під час придушення протестів в Ірані загинули щонайменше п’ять тисяч людей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного іранського чиновника, інформує УНН.

За його словами, найбільш жорстокі зіткнення відбулися на північному заході країни, де проживають іранські курди.

«Президент Ірану попередив у неділю, що будь-який удар США викличе “жорстку відповідь” з боку Тегерана», – йдеться у статті.

Масуд Пезешкіан, зокрема, зазначив, що відповідь Тегерана “на будь-яку несправедливу агресію буде жорсткою та гідною жалю”, додавши, що будь-який напад на верховного лідера країни “рівнозначний тотальній війні проти нації”.

