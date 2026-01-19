В Іспанії з рейок зійшли два швидкісні потяги. На зараз відомо про 21 загиблого внаслідок аварії.

Про це повідомив міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте, – пише Associated Press

Як стало відомо, швидкісний потяг зійшов із рейок, виїхав на зустрічну колію та врізався в інший потяг. Внаслідок аварії загинула щонайменше 21 людина, ще десятки пасажирів постраждали.

За даними залізничного оператора Adif, інцидент стався ввечері неподалік Кордови. Потяг, який прямував маршрутом Малага — Мадрид і перевозив близько 300 пасажирів, частково зійшов із рейок і врізався у зустрічний потяг Мадрид — Уельва, на борту якого було приблизно 200 людей.

Міністр транспорту заявив, що причини трагедії поки невідомі. Він назвав інцидент «дивним», адже аварія сталася на рівній ділянці колії, яку нещодавно ремонтували.

Los pasajeros del tren descarrilado en Adamuz (Córdoba) saliendo por la ventana tras el grave accidente. pic.twitter.com/SLlu503dmr — Vito Quiles (@vitoquiles) January 18, 2026

У регіональній службі охорони здоров’я Андалусії повідомили, що 73 поранених доправили до шести лікарень. Рятувальна операція тривала вночі у складних умовах, оскільки місце аварії було важкодоступним.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026

За словами очевидців, пасажири вибиралися з вагонів через вікна, розбиваючи їх аварійними молотками. На відео з місця події видно, як люди евакуюються з пошкоджених вагонів, що нахилилися під кутом.

До ліквідації наслідків залучили рятувальників, військові підрозділи екстреної допомоги та Червоний Хрест. Через аварію у понеділок зупинили рух потягів між Мадридом і містами Андалусії.